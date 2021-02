DL MILLEPROROGHE. BOCCIATO EMENDAMENTO FDI CHE CHIEDEVA RINVIO NOTIFICA CARTELLE ESATTORIALI

La maggioranza vota contro gli emendamenti al dl Milleproroghe, presentati da Fdi, con cui si puntava a stoppare la ripresa, a partire dal primo marzo, dell’invio delle cartelle da parte del Fisco. Scade infatti il 28 febbraio la mini-proroga decisa dal precedente governo Conte. La partita è ora nelle mani dell’esecutivo Draghi che dovrebbe varare entro lunedì il dl Ristori e che dovrebbe contenere una soluzione per affrontare nel modo più indolore possibile questa scadenza in arrivo. Emendamenti sul tema erano stati presentati durante i lavori in commissione ma poi non se ne era fatto più nulla. Fdi, nel frattempo, a meno di una settimana dalla ripresa dell’attività ordinaria della Riscossione il 28 febbraio (salvo ovviamente novità nel dl Ristori), ha avuto gioco facile a ricordare ai colleghi della maggioranza, dalla Lega al Movimento Cinque Stelle gli annunci fatti, nelle scorse settimane, che andavano dalla pace fiscale ad una rimodulazione.

