DOMANI IL CONSIGLIO REGIONALE SUL BILANCIO. DE LUCA VA AVANTI: NIENTE DIMISSIONI ANTICIPATE

Non ci saranno le dimissioni anticipate del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, in molti, avevano collegato alla approvazione della Legge Finanziaria in aula, in programma domani, 20 Dicembre, a Napoli, all’interno del Consiglio Regionale. Non esistono, almeno in questo momento, le condizioni per staccare la spina ed andare al voto già nella primavera del 2025 perchè De Luca è convinto di poter andare avanti con il suo progetto politico ed elettorale, con o senza il Partito Democratico che, al momento, non ha ancora mosso le proprie pedine sullo scacchiere regionale della Campania.

De Luca guarda, anche, a quello che potrebbe accadere a Roma: da un lato c’è il possibile ricorso alla Corte Costituzionale, da parte del Governo, contro la Legge Regionale sul terzo mandato; poi c’è ancora la questione della proroga dei Consigli Regionali, fortemente voluta dalla Lega di Matteo Salvini, che porterebbe l’attuale Consiglio della Campania fino a Marzo del 2026.