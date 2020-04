E’ stato convocato per domani, 29 aprile, dalle ore 16:00, il Consiglio Regionale della Campania che, per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid 19, si terrà in modalità telematica. Allegato all’ordine del giorno, che prevede le misure straordinarie per affrontare il Coronavirus in Campania, i consiglieri regionali hanno trovato anche un vademecum tecnico per poter accedere al Consiglio da remoto che segna un momento storico per tutta la politica in Campania.

