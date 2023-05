DOMANI TORNA IL CONSIGLIO PROVINCIALE. ED I PARTITI PENSANO GIA’ ALLE PROVINCIALI 2024

Torna a riunirsi, domani mattina, giovedi’ 26 Maggio, a partire dalle 10:00, il Consiglio Provinciale di Salerno per l’approvazione di una serie di punti all’ordine del giorno, tra cui il consuntivo 2022, che sarà poi anche valutato, con un voto pro-forma, dall’assemblea dei sindaci. Intanto i partiti sono già al lavoro per organizzare alleanze e liste in vista dell’appuntamento con le Provinciali, in programma nella prossima primavera. Il peso della maggiore responsabilità ricade sul Partito Democratico che, dal 2012, con il sistema elettorale del voto di secondo livello, governa, con numeri ampi, la Provincia di Salerno con i presidenti Canfora, Strianese ed Alfieri che si sono alternati nel tempo. Al Pd spetta la prima mossa ? Pare proprio di si, anche se gli alleati, a cominciare dal Terzo Polo per finire al Movimento 5 Stelle, non escludono che ci possa essere una inversione di tendenza, almeno nelle candidature. Ed il centro destra ? Tutto fermo, almeno per il momento, in attesa di una riunione tra tutti i responsabili provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati che manca da oltre un anno.

