DOPO GLI INCARICHI A CIRO BUONAJUTO, AL SETACCIO LE DELIBERE DI GORI E SMA

La consigliera regionale, Mari Muscarà, dopo la vicenda legata agli incarichi affidati da Eav e Asl Napoli 2 all’ex sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, in corsa per le regionali, annuncia che richiederà accesso agli atti anche alla Gori e alla Sma.

“Ci auguriamo che l’assenza di traccia di eventuali incarichi nella sezione trasparenza del sito della Gori sia solo perché non ne esistono e non ne sono mai esistiti. Viceversa, la vicenda sarebbe ancora più grave”, sottolinea la consigliera.

“Il tema, che evidentemente sfugge ai professionisti della malapolitica – continua – c’è e c’è tutto: difendere la trasparenza e la correttezza. Usare gli enti pubblici come sportelli bancomat, mentre si è in piena campagna elettorale, è un insulto ai cittadini, tattissimi in gravi condizioni economiche e sociali, è un cattivo esempio per chi vuole fare politica con senso di responsabilità”.

La consigliera indipendente rinnova quindi l’invito a tutte le istituzioni: “Basta con la politica dei professionisti della poltrona. La Campania ha bisogno di trasparenza, rispetto delle regole e di chi mette il bene comune davanti agli interessi personali e non viceversa”.

