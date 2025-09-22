REGIONALI IN CAMPANIA. IL NOME DEL CENTRO DESTRA DOPO IL VOTO NELLE MARCHE

E’ oramai scontato che il nome del Centro Destra per le Elezioni Regionali in Campania arriverà nei primi giorni della prossima settimana, dopo l’esito del voto regionale nelle Marche, dove il Governo Meloni sta sostenendo la candidatura del Presidente uscente Acquaroli. Tutto rinviato – ancora una volta – anche perchè la settimana che precede un voto considerato molto importante, soprattutto da Fratelli d’Italia, non puo’ dare spazio a polemiche e veleni all’interno della coalizione di Centro Destra. Meglio spostare tutto di qualche giorno, considerato che il tempo, almeno sulla carta, c’è tutto, con le elezioni in Campania fissate per il 23 e 24 Novembre e con la scadenza per il deposito delle liste previsto per il 28 Ottobre,

Share on: WhatsApp