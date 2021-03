DRAGHI ED IL DECRETO SOSTEGNI: CE LA FARA’ AD APPROVARLO DOMANI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI ?

I dubbi ci sono e riguardano il completamento del Decreto Sostegni che, secondo quanto trapelato da Palazzo Chigi, dovrebbe essere snello e, al piu’, composto da 50 articoli. A questo punto il dubbio non riguarda il numero degli articoli ma cosa contengono gli stessi, visto che su molti temi, a cominciare dalle cartelle esattoriali per finire al blocco dei licenziamenti, continua il tira e molla sulle cifre, per le prime, e sulla data, per il secondo argomento. Sta di fatto che sono trascorsi quasi 4 mesi dall’approvazione dello scostamento di bilancio che rendeva possibili l’ennesimo provvedimento a sostegno di famiglie ed imprese che, nella migliore delle ipotesi, produrrà i suoi effetti a partire dal mese di aprile 2021.

