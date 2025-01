E’ IL MOMENTO DELLA PACE TRA IL PD DI SALERNO E LA SCHLEIN? A VIA MANZO CON PIERO DE LUCA C’E’ MISIANI

Il Commissario Regionale del Pd in Campania Antonio Misiani, uomo di stretta fiducia della Segretaria Nazionale Elly Schlein, torna a Salerno e questa volta è ospite della sede provinciale del Pd dove, giovedi’ 23 Gennaio, a partire dalle 18:30, si confronterà, con il deputato Piero De Luca, sulla controproposta che il Partito Democratico sta formulando rispetto alla Legge di Bilancio, approvata a fine anno in Parlamento, su proposta del Governo Meloni. Scoppia la pace tra il Pd di Salerno ed il Commissario Misiani ? All’orizzonte, forse, c’è anche la celebrazione, tanto attesa, del Congresso Regionale del Partito Democratico ? La presenza di Misiani a Salerno, insieme a Piero De Luca, non passa inosservata: e questo lo sa bene anche lo stesso Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania che, evidentemente, non ha rifiutato l’invito per un confronto che va ben oltre il suo contenuto politico.

