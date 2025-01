IL BANCO ALIMENTARE CAMPANIA PRESENTA I DATI DI SPESA SOSPESA: GARANTITI 230MILA PASTI

Durante il periodo natalizio è stata attiva nei punti vendita Sole365 e online una campagna di solidarietà che ha consentito ai clienti di donare un pasto alle famiglie più fragili con un contributo di 0,50€. Ogni donazione si è trasformata in un pasto da distribuire a famiglie in difficoltà sul territorio attraverso le organizzazioni Banco Alimentare Campania e Croce Rossa Italiana Comitato Napoli. Grazie alla collaborazione con Regusto la distribuzione dei beni essenziali sarà tracciabile, assicurando che aiuti concreti raggiungano chi ne ha bisogno.

All’incontro, moderato dal giornalista Peppe Iannicelli, interverranno: Davide Devenuto e Francesco Lasaponara – co-fondatori del progetto SpesaSospesa.org e Fondazione Lab00 ETS, Antonio Apuzzo – Amministratore delegato di AP Commerciale, Roberto Tuorto – Direttore Banco Alimentare Campania, Ida Nunziante – delegata Attività Sociali Croce Rossa Italiana Comitato Napoli e Marco Raspati – Ceo e co-founder di Regusto.

Si rinnova a più di quattro anni la collaborazione tra l’intera Regione Campania e il progetto di solidarietà circolare SpesaSospesa.org, nato in piena pandemia con l’obiettivo di offrire un supporto alle famiglie più fragili grazie all’acquisto e al recupero di prodotti a rischio spreco.

Ad oggi sono stati recuperati 765 tonnellate di prodotti alimentari e non alimentari per un totale di oltre 1.530.000 pasti equivalenti distribuiti sul territorio regionale. Il recupero e la ridistribuzione di prodotti ha generato anche un impatto positivo sull’ambiente, aiutando a risparmiare oltre 1.000 tonnellate di CO2 evitata.