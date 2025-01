ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “DL GIUSTIZIA, MANCA QUADRO ORGANICO ED ANCHE RISORSE”

“L’errore di molti governi e dell’attuale esecutivo è quello di non considerare quanto sia necessario investire realmente nella giustizia: non si può procedere con tagli e con la riduzione delle risorse ma servono investimenti mirati per organizzare un quadro strutturale programmatico”. Così Antonio D’Alessio, deputato di Azione, intervenuto in aula alla Camera annunciando l’astensione sul Dl Giustizia. Secondo D’Alessio, “in un Paese civile c’è bisogno di certezza e sicurezza anche per garantire l’investimento di capitali stranieri: con un sistema non funzionante e senza risposte immediate, infatti, gli imprenditori non sono incoraggiati a investire. C’è poi l’emergenza legata alle carceri, anche alla luce dei drammatici numeri legati ai suicidi: anche qui occorrono investimenti e serve al più presto una visione strutturale. Bisogna intervenire sull’edilizia carceraria così come sull’organico della polizia penitenziaria: invece siamo un Paese che non riesce a invertire la rotta per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e la loro riabilitazione nella società”. Infine “sono stati tagliati i fondi anche alla magistratura onoraria, senza riconoscerne il valore e il lavoro nel sistema giustizia. Anziché procedere con una continua decretazione d’urgenza e con le modifiche al codice penale attraverso una proliferazione di figure di reato, sarebbe necessario tracciare una visione organica con un concreto investimento delle risorse. Invece siamo di fronte all’ennesima occasione persa”, ha concluso il deputato di Azione

