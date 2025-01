IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE AMOROSO: “UDIENZA TERZO MANDATO IN PRIMAVERA”

I tempi si stringono. E non solo quelli: il neo Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, a seguito della sua elezione, ha annunciato che l’udienza per la discussione del ricorso presentato dal Governo contro la legge regionale sul Terzo Mandato per De Luca si terrà in primavera. Una netta anticipazione, rispetto alle prime previsioni della vigilia, che parlavano di un giudizio da avviare in estate: a questo punto è probabile che già nel mese di maggio prossimo la Corte Costituzione possa depositare la sentenza che deciderà, di fatto, il futuro politico della Campania e quello personale dell’attuale Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

