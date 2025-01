NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO PRESENTA LAVORI PER IL SANTUARIO DI MONTALBINO

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei lavori per la “Mitigazione del rischio da caduta di massi lungo le rampe di accesso al Santuario S.S. dei Miracoli Montalbino”, pesso la Dolce Sosta.

Sono intervenuti l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna, il presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Luciano Passero, che hanno ricordato il finanziamento richiesto dalla precedente Amministrazione e ottenuto dalla attuale dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un importo complessivo di 1.256.877,17 euro, nonché i numerosi vincoli a cui è sottoposta l’area e i relativi pareri vincolanti a cui era subordinata l’ammissione a finanziamento.

Il Sindaco Paolo De Maio ha affermato: “Il Comune di Nocera Inferiore è stato individuato anche come soggetto attuatore del prgetto di messa in sicurezza complessivo dell’area di Montalbino, per uno stanziamento complessivo di sei milioni di euro da parte della Regione Campania, per un’opera da realizzarsi a lotti. Iniziamo i lavori nel ventesimo anniversario della frana di Montalbino, per un impegno concreto a restituire questo luogo ai nocerini, che significa restituire il cuore ai nostri cittadini.

Ci impegneremo anche con intitolazioni per ricordare Ninì Sellitti e Paolo Fabbricatore, che tanto si sono spesi per la valorizzazione di Montalbino”. Infine, l’ingegnere Adele Stanzione, responsabile del Settore Protezione Civile, Antiabusivismo e Condono ha illustrato la tipologia dei lavori che saranno eseguiti e il cronoprogramma.