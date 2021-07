EBOLI, COMUNALI 2021. ORE DECISIVE PER IL CENTRO SINISTRA: SI VA VERSO UNA DECISIONE

Dopo una lunga pausa di riflessione, il centro sinistra del Comune di Eboli, guidato dal Partito Democratico, è ad un punto dal definire la scelta del nome del candidato alla carica di sindaco per le prossime elezioni comunali. Una riunione, in programma proprio in questi minuti, è stata convocata per chiudere ogni polemica all’interno e per indicare una strada precisa in vista dell’appuntamento elettorale molto atteso nel Comune di Eboli. Il Pd è, oramai, una delle ultime forze politiche della città a non aver ancora indicato il nome del candidato alla carica di sindaco: nelle prossime ore, tutto verrà ufficializzato ed inizierà una nuova campagna elettorale.

Share on: WhatsApp