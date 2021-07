SALERNO. ANCHE SIMONE VALIANTE NELLA COALIZIONE DI CENTRO SINISTRA CONTRO NAPOLI

C’è anche l’ex parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante nella coalizione di centro sinistra, in campo per le Comunali 2021 a Salerno, che si sta raccogliendo attorno al nome di Elisabetta Barone. Valiante, infatti, primo dei non eletti alle ultime elezioni regionali 2020 alle spalle di Franco Picarone, tramite le sue persone di stretta fiducia che vivono nella città capoluogo, sta sostenendo le posizioni della Barone e del pezzo di centro sinistra che si è staccato dall’attuale sindaco Vincenzo Napoli. Tra i possibili candidati per sostenere Elisabetta Barone spunta anche il nome dell’ex Vice Sindaco, ai tempi di Mario De Biase, Carmine Mastalia.

Share on: WhatsApp