SALERNO. ASSESSORI USCENTI, TUTTI NELLA LISTA DEI PROGRESSISTI: SANGUE E ARENA

Tutti nella lista dei Progressisti, senza privilegi e garanzie: gli assessori comunali di Salerno in carica, non eletti in altre liste o indicati da partiti, dovranno confluire tutti nella lista dei Progressisti dove sarà una guerra all’ultima preferenza per conquistarsi la riconferma all’interno della Giunta Comunale, in caso di vittoria del candidato sindaco Vincenzo Napoli. Sangue ed arena, tutti contro tutti – con l’aiuto di qualche donna, ovviamente – ma da Mimmo De Maio a Dario Loffredo, da Angelo Caramanno e Luigi della Greca per finire a Mariarita Giordano, saranno tutti inseriti nella lista dei Progressisti. Dove, sia ben chiaro, sono attesi dai consiglieri uscenti, rimasti per 5 anni fuori dalla Giunta, ma anche da alcune new entry che non hanno alcuna intenzione di recitare un ruolo da semplici comparse. La sfida, oramai, è già iniziata da tempo, anche perchè il primo degli eletti all’interno della Lista dei Progressisti potrà ambire, legittimamente, al ruolo di Vice Sindaco oggi ricoperto da Mimmo De Maio.

