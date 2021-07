LUISA MAIURI: “LE VIE DEL MARE DELLA REGIONE, CILENTO DIMENTICATO”

mai come quest’anno andavano predisposti con anticipo!

La programmazione, gli investimenti ,le procedure su questo servizio di vitale importanza per il nostro territorio ,

Senza entrare nel merito delle ricadute positive in termini turistici, di mobilità e altro di questo servizio ,ancora una volta constatiamo che il Cilento rappresenta per la Regione Campania la Cenerentola di sempre visto che ,ad oggi,gli unici trasporti marittimi in funzione sono quelli da Salerno alle isole di Ischia e Capri e alla Costiera Amalfitana .