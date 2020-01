EBOLI. IL 28 GENNAIO PRESENTAZIONE DEI NUOVI BANDI REGIONALI PER IL COMMERCIO

Il giorno 28 Gennaio 2020 alle ore 16,00 presso l’aula consiliare del Comune di Eboli, importante convegno sui nuovi bandi regionali per il settore commercio e artigianato.

Alla presenza dell’Assessore Regionale alle attività produttive e alla ricerca scientifica Dott. Antonio Marchiello discuteremo dei tre avvisi che destinano alle imprese operanti nei settori commercio (sia in sede fissa che ambulante) e dell’artigianato un finanziamento cospicuo di 25 milioni di euro.

Invitiamo tutti gli operatori del settore Commercio e Artigianato a partecipare a questo importante momento di confronto e approfondimento su questi nuovi strumenti di finanza agevolata regionali destinati alle Micro e Piccole imprese operanti nei settori dell’artigianato e del commercio che riteniamo essere utili ai nostri commercianti e artigiani a superare i momenti difficili che stanno vivendo per effetto della congiuntura economica sfavorevole.

Sono previsti in favore di questi imprenditori singoli operanti nel settore artigianato e commercio un finanziamento da 10.000 fino a 50.000 con un contributo a fondo perduto del 50% per acquistare macchinari, impianti, attrezzature, software nuovi, per spese di ristrutturazione, per capitale circolante, ecc.

Mentre in favore imprenditori in forma aggregata è previsto un finanziamento da 50.000 fino a 250.000 per con un contributo a fondo perduto fino al 75% per acquistare macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, software nuovi, per spese di ristrutturazione, per capitale circolante, ecc