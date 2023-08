EBOLI IN PIAZZA PER LA SANITA’. TONINO CUOMO: “PRESENTE PER DIFENDERE LA COMUNITA'”

Ci sarà anche Tonino Cuomo, già parlamentare del PD e candidato sindaco alle ultime comunali di Eboli, in piazza, oggi, per dire no alla scelta della Regione Campania di ubicare a Battipaglia l’Ospedale Unico della Piana del Sele. “Se in gioco ci sono gli interessi ed i diritti dei cittadini di Eboli e di tutto il comprensorio della Valle del Sele” sottolinea Cuomo, “non si può essere assenti o anche lontani da una manifestazione che, prima di tutto, deve tutelare la dignità di una grande comunità come quella di Eboli”. La politica c’entra ma poco “perché oggi, in Piazza, penso ci debbano essere tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro della salute dei cittadini di una parte importantissima della nostra provincia. Chi sarà assente, forse, pensa al proprio futuro ma non a quello della propria terra”

