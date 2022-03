EBOLI. ITALIA VIVA RILANCIA L’AZIONE POLITICA SUL TERRITORIO COMUNALE

Si è tenuto lunedì sera, presso la sede in via Turati, un proficuo incontro di Italia Viva.

Grande determinazione ed entusiasmo nel riaffermare la volontà di rilanciare l’azione politica sul territorio in primis supportando l’azione del capogruppo consiliare Emilio Masala.

Confermata l’intenzione a non ricandidarsi per il coordinatore Francesco Bello che ha ringraziato candidati, iscritti ed elettori ricordando la importante affermazione elettorale alle scorse comunali della lista col simbolo nazionale rivelatasi, in termini percentuali ed in voti assoluti, come secondo partito ad Eboli.

Queste le dichiarazioni di Bello: “Si apre una nuova fase in cui il partito ha necessità di radicare l’azione sul territorio ed è giusto dare spazio, in attesa della fase congressuale nazionale, ad una coppia di coordinatori come previsto dal nostro statuto. Bisogna riorganizzare la squadra intorno al capogruppo Masala e guardare al futuro in un’ottica di apertura alle tante risorse civiche e politiche che non hanno trovato spazio nelle ultime Amministrative”.

Masala: “Sono molto soddisfatto della partecipazione, in qualità ed in quantità, e della determinazione dimostrata dagli attivisti veri. È aperto il tesseramento 2022 a tutti i simpatizzanti e l’invito è quello di aprirsi alla partecipazione attiva alla vita pubblica della propria Città. La scelta dei coordinatori verrà ufficializzata dal partito nei prossimi giorni.

Ci tengo a ringraziare l’amico on. Ettore Rosato, presidente nazionale del partito, per la continua attenzione al nostro territorio nonché i vertici provinciali e regionali: Italia Viva c’è, ed a livello locale saremo scevri da pregiudizi, ma molto attenti alle scelte ed alle azioni amministrative.