ELEZIONI EDA. PER GIOVANNI COSCIA LA CORSA ALLA PRESIDENZA BIS DELL’ENTE

Giovanni Coscia punta al secondo mandato alla guida dell’Eda, l’Ente di Ambito che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti sull’intera Provincia di Salerno. E, almeno per il momento, in vista dell’appuntamento con le elezioni del prossimo 16 Marzo, non sembrano esserci altri nomi in corsa per la Presidenza dell’Eda Salerno che, nei prossimi anni, è atteso dalle importanti sfide della realizzazione di numerosi impianti per il trattamento dei rifiuti ma anche dalla gestione di alcune strutture già esistenti. A votare saranno i sindaci, o i loro delegati, dei Comuni della Provincia di Salerno, fatta eccezione per i centri che, ad oggi, risultano essere commissariati: i Comuni saranno suddivisi in tre fasce ovvero fino a 5.000 abitanti, fino a 30.000 ed oltre i 30.000 abitanti. Si potrà votare il giorno 16 Marzo dalle 8:00 alle 18:00 all’interno dell’unico seggio elettorale della sede dell’Eda in via Sabato Visco, nella zona industriale di Salerno.

