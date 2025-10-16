EDMONDO CIRIELLI: “CAMPANIA E’ ALL’ANNO ZERO, FICO DICA COSA RIVENDICA DEI 10 ANNI DI DE LUCA”

“Io credo che il candidato dei progressisti, Roberto Fico, deve dire cosa rivendica di questi dieci anni di governo De Luca e del Pd che lo ha sostenuto. E cosa invece ritiene che sia sbagliato.” Lo ha detto il candidato alla Regione Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli, a margine della presentazione dei candidati nella lista ‘Cirielli Presidente’ provenienti da Sud Protagonista. “Mi sembra che ha già iniziato a dire che ha sbagliato tutto sul sistema delle acque – ha spiegato Cirielli – Vedremo tutto il resto. E anche il Pd non può nascondersi dietro al personalismo: devono scendere in campo per dire quello che hanno fatto. Poi, quello che faranno lo vedremo. Ma prima devono fare il consuntivo nel bene o nel male”.

“A queste battutine a cui ci ha abituato questo personaggio, non varrebbe la pena di rispondere”, ma “se ha da dire qualcosa nel merito, penso che, come è giusto che sia, un presidente della Regione dovrebbe parlare di quello che ha fatto, misurandosi coi fatti concreti.

La Campania? E’ all’anno sotto zero. Da tutti i punti di vista, la sanità è allo sfascio. Oggi i giornali dicono che siamo la peggiore regione d’Italia come disoccupazione, come lavoro”. Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e candidato del centrodestra alla Regione Campania, a margine dei Med Dialogues in corso a Napoli, rispondendo a una domanda sui commenti del presidente uscente Vincenzo De Luca sulla sua candidatura