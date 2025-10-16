M5S, ECCO TUTTI I NOMI IN CORSA IN PROVINCIA DI SALERNO: SABATO PAROLA AGLI ISCRITTI

“Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente reso nota la lista dei candidati per la Circoscrizione della provincia di Salerno alle Elezioni Regionali 2025. La lista è il risultato di un percorso serio, partecipato e profondamente radicato nei territori. Una lista composta da donne e uomini che in questi anni hanno costruito il Movimento dal basso, attraverso impegno civico, militanza e presenza costante nelle comunità locali”. Ad annunciarlo è Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del M5S Salerno.

I nomi e profili dei candidati, sono tutti espressione autentica dei territori e selezionati attraverso il metodo dell’autocandidatura e della partecipazione interna, si tratta di nove persone, quattro donne e cinque uomini, tutti volti noti alla comunità pentastellata, gente perbene, professionisti affermati e riconosciuti nelle proprie comunità di riferimento. Ognuno di loro è un iscritto e attivo nei GT, con alle spalle una storia politica coerente di attivismo, impegno civico e radicamento territoriale. Parliamo del Consigliere regionale uscente Michele Cammarano, Consulente di Marketing a Battipaglia, parliamo dell’esponente del Gruppo territoriale di Angri il dottor Giuseppe Iozzino, noto Consulente del lavoro dell’Agro nocerino sarnese, di Iolanda Molinaro avvocata esperta in diritto di famiglia e tutela dei minori e docente di scuola secondaria di secondo grado, assessore al comune di Vallo della Lucania, di Margherita Oliva, avvocata cassazionista, consigliera comunale a San Marzano sul Sarno, di Iolanda Canale di Nocera Inferiore, Dottoressa in Fisioterapia presso l’unità operativa di Geriatria e Cure Domiciliari ASL SA, di Giuseppe Benevento di Cava de’ Tirreni, Ingegnere civile, dipendente di un Centro di Ricerca presso l’Università di Salerno, di Santino Campagna, di Serre, già Docente di Architettura e Ambiente presso il Liceo Artistico, di Adriana Maggio di Campagna, Docente di filosofia e storia, in pensione, storica e attivista culturale e ambientale e infine di Giuseppe Morrone, noto commerciante del Vallo di Diano.

“Questa lista rappresenta al meglio il lavoro svolto in questi anni sui territori – dichiara Villani –. È una squadra credibile, motivata, radicata e pronta a portare in Regione la voce degli ultimi, dei giovani, delle aree interne, delle comunità dimenticate”.

Il Movimento 5 Stelle si conferma asse centrale della coalizione progressista a sostegno di Roberto Fico alla Presidenza della Regione Campania. “Con la candidatura di Fico – prosegue Villani – si apre una stagione di serietà, diritti e partecipazione. La provincia di Salerno porterà battaglie chiare: tutela del Sarno e delle aree interne, sanità pubblica, mobilità sostenibile, trasporti, scuola, contrasto alla dispersione scolastica, sviluppo turistico responsabile».

Sabato la parola passerà agli iscritti per l’approvazione definitiva. “Siamo pronti per una campagna elettorale fatta di ascolto, presenza e proposte concrete. Il Movimento torna tra la gente, con coerenza e coraggio” conclude la Coordinatrice provinciale.