EDMONDO CIRIELLI (FDI) A IL MATTINO: “DE LUCA NON SI CANDIDERA’ E NON SI DIMETTERA’ PRIMA DELLA SCADENZA”

Il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, in un’intervista rilasciata al quotidiano IL MATTINO, prova ad anticipare i tempi della prossima campagna elettorale per le Regionali in Campania, parlando, in modo particolare, di quelle che saranno le prossime mosse di Vincenzo De Luca.

“Il Presidente”, evidenza Cirielli, “non si candiderà mai contro il suo partito, il Partito Democratico e proverà una mediazione fino alla fine. Escludo anche che possa dimettersi prima della scadenza di Ottobre, fino all’ultimo giorno eserciterà il suo potere, provando a creare qualche problema anche al centro destra che vincerà le prossime elezioni regionali in Campania”.

E, alla fine, secondo il Vice Ministro agli Esteri Cirielli “De Luca chiuderà la sua carriera politica da dove inizia: come Sindaco del Comune di Salerno”