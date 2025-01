IL MINISTRO DELLA RICERCA BERNINI: “CON LA RIFORMA SUPERARE IL PRECARIATO DEI RICERCATORI”

E’ una riforma che va molto oltre il pre-ruolo e risponde a una precisa richiesta di adattamento agli standard internazionali avanzata da Università e centri di ricerca che hanno collaborato alla stesura del testo e manifestato apprezzamento in parlamento”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in merito al disegno di legge per la valorizzazione della ricerca e sui contratti del settore in una intervista rilasciata a “Repubblica Bari” in occasione dei 100 anni dell’Ateneo.

“Con i sindacati – ha spiegato il ministro – il confronto è costante e sono disponibilissima ad accogliere le loro valutazioni e nuove proposte”. Il ministro ha poi aggiunto: “Il mio unico obiettivo è quello di superare il precariato storico che attanaglia il settore. Ho già iniziato negando la proroga degli assegni di ricerca e contribuendo a sbloccare la trattativa Aran-sindacati sul contratto di ricerca”.