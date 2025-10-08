EDMONDO CIRIELLI LANCIA LO SLOGAN PER REGIONALI: “RIALZIAMOCI, PER TORNARE GRANDI”

l suo primo post su Facebook da candidato ufficiale del centrodestra per la presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli lo affida ad un messaggio ben preciso: “Rialziamoci per tornare grandi!.

Dopo che l’intesa è stata raggiunta tra Fdi-Fi e Lega, Cirielli ha postato la sua foto sulla sua pagina con lo slogan ‘Il tuo presidente per la Campania”.

