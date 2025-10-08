REGIONALI IN CAMPANIA, LUCIA VUOLO (LEGA): “CIRIELLI, UNA OPPORTUNITA’ PER IL TERRITORIO”

Lucia Vuolo, già europarlamentare e oggi candidata della Lega alle prossime elezioni regionali in Campania, ha accolto con convinzione e senso di responsabilità la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione.

“La candidatura di Edmondo Cirielli rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il progetto del centrodestra in Campania – ha dichiarato Vuolo –. È il momento di valorizzare ciò che ci unisce, superando steccati e divisioni. Dobbiamo lavorare insieme per dare ai cittadini una prospettiva di governo seria, competente e vicina ai bisogni reali del territorio.”

Secondo Vuolo, la sfida regionale offre la possibilità di costruire una coalizione coesa, capace di rappresentare al meglio le diverse anime del centrodestra.

“Cirielli può essere il punto di congiunzione tra esperienze politiche differenti, un collante che tiene insieme la Lega, Forza Italia e Noi Moderati che condividono i valori della responsabilità, dell’efficienza e del buon governo. Solo unendo le forze potremo restituire alla Campania la dignità che merita.”

L’ex europarlamentare ha poi richiamato l’attenzione sulle priorità programmatiche che intende portare avanti: infrastrutture, lavoro e semplificazione amministrativa.

“La Campania ha bisogno di concretezza e visione. Serve una programmazione che sostenga le imprese, che investa in innovazione e che ridia fiducia ai giovani. Dobbiamo ripartire dai territori, ascoltare i cittadini e tradurre le loro esigenze in azioni politiche tangibili.”

Vuolo ha infine ribadito il proprio impegno personale per una campagna elettorale basata sul dialogo e sull’ascolto.

“La mia candidatura nasce dal desiderio di contribuire, con esperienza e spirito di servizio, a una nuova stagione per la Campania. Credo nella forza del confronto e nella capacità della Lega di essere parte attiva di una coalizione vincente, aperta e inclusiva. È tempo di costruire, non di dividere.”