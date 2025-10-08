FRANCO MARI (AVS): “GOVERNO MELONI STANZIA SEMPRE MENO RISORSE PER SANITA'”

Lo ha certificato oggi la fondazione GIMBE. Una “lenta agonia”, che inevitabilmente apre la strada al privato, come ha detto giustamente il dottor Cartabellotta.”

L’effetto di tutto questo è semplice: le famiglie hanno speso 41 miliardi di euro per curarsi. Un enorme flusso di denaro che ha preso la strada della sanità privata. È una scelta precisa, non è un caso.