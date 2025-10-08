FRANCO MARI (AVS): “GOVERNO MELONI STANZIA SEMPRE MENO RISORSE PER SANITA'”

Lo ha certificato oggi la fondazione GIMBE. Una “lenta agonia”, che inevitabilmente apre la strada al privato, come ha detto giustamente il dottor Cartabellotta.”
Lo dichiara il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.
L’effetto di tutto questo è semplice: le famiglie hanno speso 41 miliardi di euro per curarsi. Un enorme flusso di denaro che ha preso la strada della sanità privata. È una scelta precisa, non è un caso.
Intanto, mentre tagliano 13 miliardi alla sanità, mettono a preventivo 20 miliardi di euro per la spesa militare nei prossimi tre anni. Sono numeri, hanno la testa dura e sono inoppugnabili, nonostante le chiacchiere di Meloni.