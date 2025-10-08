REGIONALI IN CAMPANIA. GIANFRANCO LIBRANDI (FI): “CIRIELLI, SCELTA CONDIVISA”

“Il confronto tra Gasparri, Martusciello, Donzelli e Cirielli ha segnato un passaggio decisivo per la coalizione: oggi il centrodestra si presenta unito, coeso e pronto alla sfida. Forza Italia ha espresso una valutazione positiva sulla candidatura di Edmondo Cirielli, riconoscendo in lui un candidato solido, di esperienza e capace di interpretare le esigenze reali della Campania”. Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Come ha ricordato Martusciello – aggiunge Librandi -Cirielli e lui condividono un percorso politico lungo trent’anni, fondato sulla coerenza e sulla passione civile. È una garanzia per la nostra coalizione, che oggi dimostra di saper anteporre i contenuti alle ambizioni personali. Con questo spirito, Forza Italia sostiene la candidatura di Cirielli con convinzione e senso di responsabilità”.

“C’è un clima nuovo – osserva – la Campania ha voglia di cambiare e questa volta ci sono tutte le condizioni per farlo.

La sinistra è logorata da anni di malgoverno e di clientele, mentre il centrodestra si presenta con una proposta chiara, aperta alla società civile e alle forze produttive. È il momento giusto per vincere e restituire ai campani orgoglio, efficienza e buon governo. Forza Italia sarà protagonista di questa vittoria, nel segno di Silvio Berlusconi e con la guida di Antonio Tajani”.

