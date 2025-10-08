“Abbiamo esordito insieme nel 1995, giovanissimi consiglieri regionali. Governavamo, subimmo il ribaltone, poi abbiamo vinto, abbiamo perso, ma siamo sempre stati dalla stessa parte. Ci ha unito la passione e la coerenza, l’indignazione verso le ingiustizie, quel desiderio di cambiare il mondo che ancora oggi ci fa stare lontani dalla famiglia pur di andare a un’assemblea di sezione. Edmondo Cirielli è la migliore scelta che potessimo fare come centrodestra”. Lo sostiene, in una nota, Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
Accanto a Cirielli, aggiunge, “c’è un partito che, per fortuna, non è quello di un tempo: un partito meritocratico e aperto alla società civile, in cui i sindaci sono protagonisti”.
E “lo affiancano giovani e donne di Forza Italia che sono pronte alla battaglia. Ecco il mio via – conclude – scatenate l’inferno”.
REGIONALI IN CAMPANIA, MARTUSCIELLO (FI): “CIRIELLI E’ IL MIGLIORE CANDIDATO”
