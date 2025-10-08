REGIONALI IN CAMPANIA, MARTUSCIELLO (FI): “CIRIELLI E’ IL MIGLIORE CANDIDATO”

“Abbiamo esordito insieme nel 1995, giovanissimi consiglieri regionali. Governavamo, subimmo il ribaltone, poi abbiamo vinto, abbiamo perso, ma siamo sempre stati dalla stessa parte. Ci ha unito la passione e la coerenza, l’indignazione verso le ingiustizie, quel desiderio di cambiare il mondo che ancora oggi ci fa stare lontani dalla famiglia pur di andare a un’assemblea di sezione. Edmondo Cirielli è la migliore scelta che potessimo fare come centrodestra”. Lo sostiene, in una nota, Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Accanto a Cirielli, aggiunge, “c’è un partito che, per fortuna, non è quello di un tempo: un partito meritocratico e aperto alla società civile, in cui i sindaci sono protagonisti”.

E “lo affiancano giovani e donne di Forza Italia che sono pronte alla battaglia. Ecco il mio via – conclude – scatenate l’inferno”.

