FRANCO PICARONE (PD): “AD INCONTRO LEGACOOP ILLUSTRATO AZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA”

Questa mattina ho avuto il piacere di prendere parte a Welfare delle Transizioni, terza tappa degli Stati Generali della Cooperazione Sociale Controvento, promossi da Legacoop Sociali e Legacoop Campania.

Un’iniziativa che unisce tutto il mondo che si muove nel campo dell’inclusione e del welfare: istituzioni, cooperative, associazioni, enti del terzo settore e operatori che ogni giorno lavorano per costruire comunità più giuste e solidali. Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone. Un momento di riflessione importante, che ci invita a guardare con attenzione ai bisogni delle persone e ai nuovi modelli di protezione sociale necessari in una società in continua trasformazione.

Come rappresentante della Regione Campania, ho avuto l’onore di illustrare le politiche messe in campo negli ultimi dieci anni, un percorso che ha puntato su integrazione, innovazione e coesione sociale, rafforzando le reti territoriali e promuovendo un welfare capace di accompagnare le persone nei momenti di cambiamento.

Il “welfare delle transizioni” è un modello che guarda al futuro: non rincorre l’emergenza, ma costruisce continuità, equità e opportunità, integrando pubblico, privato e terzo settore in un’unica visione di welfare universale.