ELEZIONI 2020. LA LETTERA DEL MINISTERO AI SINDACI: “TROVATE STRUTTURE ALTERNATIVE ALLE SCUOLE”

E’ arrivata già nei giorni scorsi a tutti i sindaci d’Italia una lettera, inviata dal Ministero dell’Interno, con la quale si invitavano i primi cittadini a trovare strutture di proprietà pubblica, diverse dalle scuole, idonee ad ospitare i seggi elettorali in occasione delle elezioni del prossimo 20 e 21 settembre. Nella missiva, tra l’altro, si faceva un esplicito riferimento alle palestre, che non possono essere utilizzate come sede elettorale. Insomma, sarà per i sindaci l’ennesima corsa contro il tempo perchè entro la fine del mese dovranno essere inviate le soluzioni alternative alle scuole. Dove, ad esempio, non ci sono le Comunali sarà possibile anche utilizzare la sede del Comune: poi Centri Sociali, Musei, ogni luogo di aggregazione che abbia spazi ampi e consenta, anche per le persone in fila, di mantenere un minimo di distanziamento fisico. Per i sindaci non sarà facile ma si tratta di un lavoro di ricerca che, per molti ma non per tutti, eviterà anche di chiudere le scuole dopo appena quattro giorni dalla riapertura.

