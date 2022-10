ELEZIONI POLITICHE. IL CASO BUCCINO: PER FORZA ITALIA 250 VOTI AL SENATO, 1 ALLA CAMERA

Scoppia il caso Buccino, il piccolo Comune della parte meridionale della Provincia di Salerno, per lo scrutinio ma, soprattutto, per la verbalizzazione dei voti attribuiti ai partiti nel corso della tornata elettorale di domenica 25 Settembre. A sollevare il caso è Roberto Celano, Responsabile Regionale di Forza Italia per gli Enti Locali.

“Il risultato elettorale per le elezioni della Camera dei deputati in Provincia di Salerno” scrive Celano in una nota, ” appare in taluni casi inverosimile e sottostimato. Risalta in particolare e solo a titolo esemplificativo il dato relativo al Comune di Buccino, dove il Ministero dell’interno attribuisce un solo voto a Forza Italia, contro i circa 250 conseguiti nello stesso comune e nello stesso giorno al Senato della Repubblica. Saranno necessari approfondimenti per verificare la correttezza dei dati registrati dal ministero e la corretta attribuzione dei seggi.”