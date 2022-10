CAVA DE’ TIRRENI. L’AMMINISTRAZIONE SERVALLI SMENTISCE TAGLI ALLE CORSE DI BUS ITALIA

Le paventate sospensioni delle corse di Bus Italia, come peraltro annunciate sul sito dell’Azienda di trasporto pubblico, sono riferibili all’iter tecnico burocratico dell’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024, avvenuto nella seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre scorso.

Un adempimento necessario per poter eseguire il pagamento di quanto dovuto a Bus Italia e che lunedì prossimo gli uffici economici finanziati provvederanno ad eseguire.

“Abbiamo provveduto già venerdì scorso – afferma l’Assessore al Bilancio Antonella Garofalo – a comunicare alla direzione di Bus Italia che era stato approvato il Bilancio di Previsione e che pertanto gli uffici stavano predisponendo il pagamento. Si è trattato quindi di un problema di dovuto ai tempi tecnici dovuti alle problematiche che tutti conoscono relative al Bilancio di Previsione e di concertazione con Bus Italia, per il quale ci scusiamo per gli eventuali disagi ma che sono stati risolti”.

