ELEZIONI PROVINCIALI 2021. SI VOTA ENTRO LA FINE DI DICEMBRE, PARTITI IN ATTESA DELLE COMUNALI

Ora che si conosce anche la data dei ballottaggi (17 e 18 Ottobre 2021), è possibile anche prevedere la data per la celebrazione delle elezioni provinciali, rinviate causa covid, oggi ancora alla data delle Comunali 2021. I Presidenti delle Province, infatti, dovranno convocare le elezioni nei 60 giorni successivi all’ultima proclamazione dei sindaci eletti al termine del turno di ballottaggio: è facile prevedere, dunque, che sarà un Natale di campagna elettorale per le Provinciali che, almeno in Provincia di Salerno, riguarderanno solo il rinnovo del Consiglio e non quello del Presidente. Intanto i partiti, considerato che vanno al voto comuni importanti come Salerno, Battipaglia ed Eboli, stanno alla finestra per la definizione delle candidature al consiglio che sono legate agli eletti ma anche a chi, all’interno delle diverse amministrazioni, rimarrà fuori dalle rispettive giunte comunali.

