Al voto le Regioni Lazio e Lombardia: ed alla fine il Ministero dell’Interno ha disposto l’Election Day, accorpando i due appuntamenti elettorale per le regionali in un’unica data. Si voterà in due giorni ovvero domenica 12 e lunedi’ 13 Febbraio.

Il Viminale ha proposto, e il cdm ha concordato, che le elezioni regionali si svolgano domenica 12 e lunedì 13, due giorni invece di uno. Lo rendono noto fonti di governo.