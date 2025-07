ELEZIONI UNISA. QUORUM RAGGIUNTO, VIRGILIO D’ANTONIO E’ IL NUOVO RETTORE

Nonostante l’appello al non voto giunto, nella giornata di oggi, da alcuni ambienti universitari, rimasti fuori dalla contesa, al termine del primo giorno di urne aperte, è stato raggiunto e superato il quorum del 50% degli aventi diritto: Virgilio D’Antonio è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. La proclamazione di D’Antonio si terrà domani, nel tardo pomeriggio, al termine delle operazioni di scrutinio che inizieranno alle 18:00 e poi partirà l’era D’Antonio che, salvo colpi di scena – che nessuno esclude – avrà inizio il prossimo 1 Novembre. Nel frattempo dovrebbe rimanere in carica l’attuale Rettore Vincenzo Loia che, da questa tornata elettorale, esce con le ossa rotta e con una leadership ridimensionata e ridotta al lumicino. Considerati i numeri che D’Antonio è riuscito a far convergere sulla propria persona, grazie all’interno con altri candidati a partire da Pietro Campiglia e Paola Adinolfi, per Loia saranno, gli ultimi che lo separano dalla fine mandato, mesi difficili e poco piacevoli.

