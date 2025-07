ELEZIONI UNISA. UN PLEBISCITO PER VIRGILIO D’ANTONIO: FINISCE L’ERA LOIA

Oltre l’80% dei voti ottenuti, nonostante l’appello al non voto: un vero e proprio plebiscito per il nuovo Rettore di Unisa Virgilio D’Antonio. Dopo il voto di ieri si chiude, ufficialmente, l’era Loia: sei anni che, stando ai dati elettorali, hanno lasciato segni piu’ negativi che positivi all’interno del mondo accademico salernitano. Per il passaggio di consegne tra Loia e D’Antonio si dovrà attendere il 1 Novembre ma, già da questa mattina, tra i corridoi di Unisa si rincorrono voci su una imminente decisione da parte di Loia che potrebbe anticipare i tempi per D’Antonio.

