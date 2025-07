LELLO CICCONE (RAI WAY): “INCONTRO A SALERNO PER REALIZZARE NUOVA INFRASTRUTTURA”

Si è tenuto questa mattina, presso la sede della Camera di Commercio in via Generale Clark un incontro tra i rappresentati di Rai Way, Camera di Commercio e Associazione Industriali.

“L’iniziativa è finalizzata a rendere operativo” come scrive il Consigliere di Ray Way Lello Ciccone, “un “data center edge” nel nostro territorio al fine di rendere disponibile per le nostre comunità, aziende e settore economico in primis, una importate infrastruttura tecnologica: un centro di elaborazione dati posizionato fisicamente vicino agli utenti finali o ai dispositivi che generano. Questo permette di ridurre la latenza (ritardo nella trasmissione dei dati) e migliorare le prestazioni, elaborando i dati localmente invece di inviarli a un data center centrale più distante. In termini pratici significa agevolare il lavoro delle imprese e tenerle al passo con lo sviluppo dei moderni servizi tecnologici. Rai Way, società quotata in borsa in cui ricopro attualmente il ruolo di consigliere di amministrazione,

ha avviato un piano di infrastrutturazione con nuovi data center nel Sud Italia per mettere ogni parte del nostro Paese in grado di poter sfruttare i migliori servizi tecnologici. Il mio personale impegno è stato, sin dagli inizi dell’elaborazione del piano, rivolto affinché in Campania fosse proprio Salerno il luogo in cui allocare una delle strutture previste nel Mezzogiorno nella consapevolezza che il suo territorio, per ampiezza e posizione, possa rappresentare il miglior punto di prossimità della nostra regione. Ciò mi consente inoltre di proseguire con coerenza in una linea di impegno politico e professionale al se rvizio del territorio salernitano. In questa specifica

iniziativa di Rai Way ho incontrato subito la disponibilità a collaborare dell’Università di Salerno, già firmato un protocollo di intesa e venerdì ci apprestiamo a raccogliere anche quella del settore economico, nella convinzione che il futuro dei nostri territori si giochi tutto sulla capacità di sviluppare in tutti i settori produttivi una offerta al passo con la richiesta di un mondo in rapida trasformazione.

