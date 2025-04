ELEZIONI UNIVERSITA’. UNISA AL VOTO PER IL RINNOVO DEL RETTORE IL 10 E L’11 GIUGNO

Manca solo l’ufficialità ma il primo turno – che potrebbe anche non essere sufficiente considerati i quorum da raggiungere – per l’elezione del nuovo Rettore di Unisa, chiamato a succedere a Vincenzo Loia, si terranno tra il 10 e l’11 di giugno. Il decreto, con ogni probabilità, verrà emesso tra il periodo di Pasqua e la fine del mese di Aprile, per consentire a tutti gli aspiranti rettori di poter avviare, all’interno del mondo universitario, una adeguata campagna elettorale che, per quest’anno, si preannuncia molto interessante ed avvincente. Loia, che fino all’ultimo minuto ha atteso un provvedimento legislativo nazionale – mai arrivato – per la possibilità di un secondo mandato di 6 anni, concluderà, in ogni caso, la sua esperienza alla guida dell’Università degli Studi di Salerno ad Ottobre quando si insedierà il nuovo Rettore.

