ELLY SCHLEIN (PD): “SE VINCE SI AL REFERENDUM CONTINUEREMO A COSTRUIRE ALTERNATIVA A GOVERNO”

Se dovesse vincere il sì al referendum “noi” nel centrosinistra “continueremo a costruire l’alternativa sui problemi concreti degli italiani, con le proposte unitarie che la destra continua ad affossarci come ha fatto sul salario minimo nel Paese che ha tra i salari più bassi d’Europa, o come ha fatto anche sul congedo paritario, che vorrebbe cinque mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori migliorando la vita di milioni di famiglie italiane, e come purtroppo ha fatto anche sulla sanità pubblica, dove chiedevamo 3 miliardi in più per assumere medici e infermieri e ridurre queste lunghe liste d’attesa”. Lo dice Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, in un’intervista al Tg1.

Vince il sì o il no? “Io spero che vinca il no perché eviterebbe una riforma sbagliata e dannosa per i diritti dei cittadini. La giustizia si può migliorare, ma non migliora di certo mettendo i giudici sotto il controllo del governo”, conclude Schlein.