EMILIA ROMAGNA ED UMBRIA: PER LE REGIONALI SI VOTA FINO ALLE 15:00 DI LUNEDI’ 16 NOVEMBRE

Urne aperte in Emilia-Romagna e in Umbria per l’elezione dei nuovi governatori regionali e delle rispettive assemblee legislative. I seggi saranno aperti domenica 17 novembre dalle 7 fino alle 23, poi di nuovo lunedì, dalle 7 alle 15. Con questa tornata si completa la serie delle elezioni regionali del 2024, dopo il voto in Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Liguria.

EMILIA ROMAGNA – Quattro i candidati: Michele de Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra, Luca Teodori della lista civica e Federico Serra, esponente dell’estrema sinistra. Sono invece 547 i candidati al ruolo di consigliere regionale nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

UMBRIA – Quest’anno sono nove i candidati alla presidenza, ma il testa a testa è tra Tesei, candidata per il secondo mandato, e Stefania Proietti, appoggiata dal centrosinistra. Gli altri sette nomi in lizza per la carica di presidente sono: Martina Leonardi, sostenuta da Insieme per l’Umbria resistente, Marco Rizzo di Democrazia sovrana popolare e Alternativa riformista, Moreno Pasquinelli del Fronte del dissenso, Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Più Italia sovrana e Quinto polo per l’Italia, Elia Francesco Fiorini di Alternativa per l’Umbria, Giuseppe Paolone, proveniente dalle frange di Forza del popolo, e Giuseppe Tritto della lista Umani insieme liberi.