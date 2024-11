REGIONALI IN CAMPANIA. DE LUCA DA EBOLI: “IL MIO AVVERSARIO ? NOI ACCOGLIAMO TUTTI”

“Le pare che io non dorma la notte pensando… ma chi se ne frega. Noi siamo samaritani, braccia aperte a tutti quanti e accogliamo tutti”. Così Vincenzo De Luca ha risposto ad Eboli ad un giornalista che chiedeva al governatore chi vorrebbe come avversario alle prossime Regionali.

Ad Eboli, intanto, questa mattina, come annunciato dal Sindaco Mario Conte “un intero piano dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli messo a disposizione per ospitare il blocco operatorio che offre tutto quanto necessario ad ogni tipo di intervento chirurgico. Un ringraziamento doveroso per il lavoro realizzato in sinergia per arrivare a questo risultato così importante e per la presenza di oggi al primario di chirurgia dr. Sparavigna, al direttore sanitario del DEA dr. Liguori, al capo dipartimento emergenza dr. Chiumiento, al già direttore generale dell’Asl dr. Giordano, al primario di Ortopedia dr. Cappelli, ai Sindaci del territorio e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.”