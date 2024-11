EMILIA ROMAGNA ED UMBRIA DECIDONO IL FUTURO DI ELLY SCHLEIN. ED ANCHE QUELLO DI DE LUCA

Dall’esito delle elezioni regionali di Emilia Romagna ed Umbria dipende il futuro politico di Elly Schlein, Segretaria del Pd, che si trova dinanzi ad un bivio: fiducia confermata per il ruolo oppure l’inizio di una crisi interna che – considerato quello che è sempre accaduto in casa Partito Democratico – potrebbe portare anche ad un Congresso Straordinario. Dalla Liguria è arrivato un primo colpo, ma i botti piu’ grossi sono attesi da lunedi’, quando si conosceranno i dati delle Regionali in Emilia Romagna e, soprattutto, in Umbria. E De Luca ? Sta alla finestra ed attende, perchè in questo momento, piu’ che godersi il successo politico per la battaglia contro l’Autonomia Differenziata, il Presidente della Regione Campania non puo’ e non deve fare. Meglio rimanere in religioso silenzio, tanto lunedi’ pomeriggio non è mica tanto lontano.

