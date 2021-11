ERNESTO SICA E’ IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE UDC. PER LUI ANCHE UN INCARICO NAZIONALE

La decisione, che era nell’aria da qualche settimana, è arrivata nella mattinata di oggi a Roma: Ernesto Sica, già Sindaco di Pontecagnano Faiano e Consigliere Regionale, è stato nominato Coordinatore Provinciale dell’Udc e Responsabile Nazionale Organizzativo per le Campagne Elettorali. Un incarico prestigioso per Sica ma anche un ben servito per l’ex coordinatore provinciale Polichetti, spesso finiti al centro di casi politici per le sue posizioni poco chiare nei confronti degli alleati di centro destra. Ernesto Sica, che adesso non prenderà parte alle prossime elezioni provinciali, è già al lavoro per la riorganizzazione su tutto il territorio della Provincia di Salerno dell’Udc: primo appuntamento nazionale il prossimo 3 Dicembre a Roma.

