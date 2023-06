EUROPEE 2024. LA LEGA PARTE DAL CILENTO: IL 26 GIUGNO CONVENTION CON GRANT

La Lega del Coordinatore Provinciale Attilio Pierro, in Provincia di Salerno, scalda i motori in vista della prossima scadenza con le Europee 2024 e parte con le iniziative per sostenere i nomi dei candidati e delle candidate della lista del partito di Matteo Salvini. Si inizia il prossimo 26 Giugno, a Laurino, nel cuore del Cilento, con una manifestazione che vedrà come protagonista l’attuale europarlamentare e Coordinatore Regionale Valentino Grant.Intanto Pierro è al lavoro anche per la composizione della lista per le Provinciali 2024 e dopo una prima riunione organizzativa, tenuta la scorsa settimana, sta già valutando numerose proposte di candidatura provenienti da ogni zona della Provincia di Salerno.

