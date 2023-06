AGROPOLI. ADAMO COPPOLA (FDI): “TORNO IN CAMPO ? “. L’EX SINDACO VERSO LE PROVINCIALI

L’ex Sindaco di Agropoli Adamo Coppola, da circa un anno all’interno di Fratelli d’Italia, starebbe pensando ad una candidatura con il partito di Giorgia Meloni alle prossime elezioni provinciali.

“Ormai è passato più di un anno dalla brusca interruzione della mia attività politica. Già da un po’ di tempo sto pensando se è il caso di tornare in campo per cercare di dare ancora il mio contributo. In realtà quello che ho potuto osservare in questo periodo non mi è piaciuto, si è confermata la sensazione che avevo percepito negli ultimi anni del mio sindacato.”

Lo scrive lo stesso Coppola, parlando di una assemblea territoriale di Fratelli d’Italia.