EUROPEE 2024. NEL PARTITO DEMOCRATICO C’E’ IL NOME DI PINA PICIERNO

Pina Picierno è pronta a ricandidarsi alle prossime elezioni europee del 2024. E lo ha lasciato, chiaramente, intendere nel corso di una manifestazione pubblica che, nella giornata di ieri, ha tenuto proprio sui temi legati all’attività del Parlamento Europeo.

Reduce dalla campagna elettorale per le primarie, svolta al fianco di Stefano Bonaccini ma anche del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, Pina Picierno, adesso, deve attendere l’evoluzione delle trattative interne al Partito Democratico per la composizione della lista per la prossima campagna elettorale per le Europee 2024.