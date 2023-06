TIRA E MOLLA TRA PD E M5S: ALLA FINE LA SCHLEIN ACCETTA L’INVITO DI CONTE PER LA PIAZZA DI ROMA

Prima un secco no, poi la delega ad un gruppo di dirigenti del Pd, alla fine, pare dopo una lunga telefonata con Giuseppe Conte, la decisione di partecipare, in prima persona, alla manifestazione, organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle, per difendere il reddito di cittadinanza. Elly Schlein sarà al fianco di Giueppe Conte.

all’opposizione al governo sul dl Lavoro, alla proposta di un salario minimo. Dalla lotta degli studenti contro il caro affitti, agli effetti della guerra in Ucraina. Dal palco di largo Corrado Ricci, secondo quanto si apprende, interverranno Moni Ovadia, sul tema della pace, e i giovani di Ultima Generazione sulla questione climatica. Quindi prenderanno la parola Walter Massa dell’Arci ed Emiliano Manfredonia delle Acli. Poi, un rappresentante del Forum disuaglianze diversità e un rappresentante della Rete dei numeri pari. Per il Movimento sarà Giuseppe Conte a fare gli onori di casa. Beppe Grillo invece non parteciperà, eccetto sorprese dell’ultimo minuto. Conte ha sempre parlato di una manifestazione aperta a tutte le forze politiche, anche se al momento non si registrano adesioni nel campo delle opposizioni. Dai territori sono attesi circa 50 pullman che porteranno il popolo pentastellato nella capitale.