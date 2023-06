MERCATO SAN SEVERINO. SOMMA: “BENE RIFORMA ABUSO D’UFFICIO, SPESSO STRUMENTO DI CONTRASTO POLITICO”

“Basta con la paura delle firme, bene ha fatto il Governo di Giorgia Meloni a puntare sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, spesso utilizzato piu’ in chiave politica che in modo giudiziario”. Anche il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma aggiunge la sua voce a quella dei tanti sindaci, di ogni parte politica, che hanno espresso parere favorevole alla riforma della giustizia.

“Negli ultimi anni”, aggiunge Somma, “in molte realtà comunali, abbiamo visto le opposizioni agitare lo spettro della denuncia per abuso di ufficio nei confronti di chi amministra come strumento per bloccare l’attività amministrativa. Alla denuncia, seguiva, come previsto, l’apertura di un fascicolo di inchiesta, con l’iter burocratico bloccato e con l’opera in ritardo rispetto ai tempi di consegna. Credo che l’abrogazione del reato di abuso di ufficio non sia, affatto, una sanatoria per le attività amministrative: per chi sbaglia esistono fattispecie ben piu’ gravi come la concussione, la corruzione, la turbativa d’asta che sono un efficace argine contro la mala amministrazione. Con l’abuso di ufficio, invece, si è bloccata l’intera macchina amministrativa, con i funzionari, giustamente, preoccupati anche dall’autorizzare un procedimento con una semplice firma”