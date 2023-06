FORZA ITALIA SALERNO: “NOMINA MILANESE, IMPORTANTE OCCASIONE PER IL TERRITORIO”

L’onorevole Guido Milanese nel Consiglio d’Amministrazione dell’Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione, su richiesta del ministro dell’Ambiente l’onorevole Gilberto Pichetto Fratin. “È un’ottima notizia per la provincia di Salerno che può contare su una figura autorevole come quella dell’onorevole Guido Milanese, da sempre espressione di Forza Italia, attento al territorio e soprattutto presente su tutto il territorio provinciale”, hanno dichiarato i co-coordinatori provinciali di Forza Italia Lucia Vuolo, Giuseppe Ruberto, Francesco Pastore e Costabile Spinelli. “La nomina di Milanese all’interno di un ente così prestigioso avvicina ulteriormente il governo nazionale al salernitano, andando a ridurre quella lontananza che ha sempre caratterizzato la politica – hanno aggiunto i co-coordinatori – I nostri ringraziamenti al governo centrale, al sottosegretario di Stato, l’onorevole Ferrante, all’onorevole Fulvio Martusciello, nostro coordinatore regionale, per l’attenzione che ha sempre dimostrato alla città di Salerno e alla sua provincia, per il suo impegno e contributo. Questo non è il momento di fermarsi, dobbiamo andare avanti uniti e compatti come abbiamo sempre dimostrato di saper fare”.

